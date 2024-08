BALLANDO CON LE STELLE | TOMMASO MARINI È IL PENULTIMO CONCORRENTE DELLA CARLUCCI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il cast dicon lesi arricchisce di. Argento alle Olimpiadi di Parigi nel fioretto a squadre, il campione ora si metterà alla prova come ballerino. Millylo corteggiava da tempo e ora è arrivata l’autorizzazione delle Fiamme Oro, anticipa Tvblog. Marchigiano, nato ad Ancona il 17 aprile del 2000,è uno schermidore e ama la moda, settore di famiglia.si unisce a Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e Furkan Palali. Manca ancora un nome per completare il cast di2024 e pare arrivi dalle fiction, in particolare Mare Fuori e Di4ari, o dai social. A meno di qualche nome a sorpresa dell’ultima ora pronto a spiazzare le indiscrezioni.