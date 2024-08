Austin Butler il fidanzato per eccellenza di Hollywood ha indossato una maglietta del club del libro di Kaia Gerber

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 15 agosto 2024) Circa dieci anni fa,è stato fotografato su un balcone di Los Angeles mentre leggeva a voce alta La discesa di Orfeo di Tennessee Williams. Si tratta di un'opera con al centro il mito di Orfeo, trasposto nel Sud degli Stati Uniti durante gli anni Cinquanta, precisamente in negozio di tessuti. Una lettura dai temi cupi anche se la cosa ha avuto anche un risvolto lieto, visto che la passione dell'attore per i libri è nata lì. In effetti, oggi, la star californiana non è solo un simpatizzante deldelanimato da, la sua metà, ma ne indossa anche il merch. Infatti, non più tardi di giovedì scorso, l'attore ammirato nei film di Dune è atterrato al JFK con addosso ladel, Library Science. Si tratta di un capo bianco, leggermente più corto e spigoloso dei modelli consueti, con al centro il nome del brand, stampigliato in modo chiaro e sobrio.