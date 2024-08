Anguria e gelati per i senza fissa dimora il lavoro dei volontari in stazione centrale a Milano | Dopo il Covid persone in difficoltà aumentate del 20%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Acqua,e ghiaccioli. È parte del pasto che, in occasione di Ferragosto, idella Fondazione Progetto Arca hanno distribuito a diversefragili allestendo un gazebo in piazza Duca d’Aosta, a, di fronte alla. I, circa 100 quelli attivi anche ad agosto “sia di giorno che di sera”, hanno distribuito cibo fresco e beni di prima necessità. “La sera distribuiscono cibo caldo, oggi invece, ghiaccioli e acqua per dare refrigerio alle”, ha spiegato il presidente della Fondazione, Alberto Sinigallia. “Dalabbiamo rilevato un 20% in più di, dovuto molto alla perdita die ai molti sfratti (solo asono 300 al mese).È una coda lunga della povertà che purtroppo andrà sempre crescendo.