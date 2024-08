WWE | Il feud tra CM Punk e Seth Rollins potrebbe subire delle variazioni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 14 agosto 2024)ha fatto il suo ritorno in WWE poco prima di Money In The Bank, in tempo per sfidare l’allora World Heavyweight Championship Damian Priest e perdere l’opportunità titolata anche a causa dell’interferenza di CM. A SummerSlam,e McIntyre si sono ritrovati sullo stesso ring e sono stati ulteriormente portati avanti i piani per untra il solo Messiah e il Second City Saint. A quanto pare, però, le cosero cambiare. Nella puntata post-SummerSlam,è stato pesantemente attaccato da Bronson Reed, che lo ha letteralmente distrutto e lasciato inerme sul ring.