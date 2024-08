Vuelta a España 2024 i favoriti | Primoz Roglic sfida gli UAE Emirates occhio a Kuss

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mancano tre giorni alla partenza dal Portogallo della. Edizione, come ormai di consueto, ricca di salite, nella quale non spiccano le cronometro (solo due e molto brevi), che dunque favorirà gli scalatori. Mancano al via le grandi stelle come Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel: andiamo a scoprire i possibili protagonisti. L’uomo più atteso è, che è reduce però da una caduta con ritiro al Tour de France. Lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe vuole riscattare questo periodo no e punta al quarto titolo in terra iberica. Da capire le sue condizioni. Non ha a disposizione il migliore al mondo, ma la UAEfa sempre paura: non c’è neanche Ayuso, ma lo squadrone emiratino può schierare due corridori di lusso come Joao Almeida ed Adam Yates, entrambi pronti a gestire il ruolo da capitano.