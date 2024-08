Volevo quella medaglia Non potevo tornare senza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’orgoglio di una società, di una città, di una regione intera che per giorni ha trepidato dalla tv come milioni di altri italiani fino a festeggiare un risultato storico, al quale ora rendere il doveroso tributo. Appena arrivate da Parigi, dove domenica scorsa si sono chiuse le Olimpiadi 2024, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri hanno ricevuto l’abbraccio di Fabriano, che ieri al PalaCesari, dove tutto iniziò, sono state festeggiate dal sindaco, dai dirigenti, dallo staff, dalle tante giovani tesserate della Ginnastica Fabriano e dalle più alte cariche istituzionali, come l’assessora regionale allo sport Chiara Biondi, dal presidente del Coni Marche Fabio Luna e da quello della FederGinnastica Gherardo Tecchi.