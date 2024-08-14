Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 10:30 (Di mercoledì 14 agosto 2024) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE CHE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN PANNE SEGNALATO AL KM 520 DELL’A1 FIRENZE-Roma IN DIREZIONE Roma, SIAMO TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD. VEICOLO IN AVARIA ANCHE SULL’A12 Roma-TARQUINIA TRA FREGENE E LO SVINCOLO PER L’A91 Roma-FIUMICINO. TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – Roma, PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CIRCOLazioNE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO FINO A VENERDÌ 23 AGOSTO. ALCUNI TRENI AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 09:45 - SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. ASTRALSPA. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 08. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. ASTRALSPA. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 08:45 - PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma