Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 10 | 30

(Di mercoledì 14 agosto 2024)DEL 14 AGOSTOORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE CHE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA. ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN PANNE SEGNALATO AL KM 520 DELL’A1 FIRENZE-IN DIREZIONE, SIAMO TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD. VEICOLO IN AVARIA ANCHE SULL’A12-TARQUINIA TRA FREGENE E LO SVINCOLO PER L’A91-FIUMICINO. TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE –, PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CIRCONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO FINO A VENERDÌ 23 AGOSTO. ALCUNI TRENI AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI.