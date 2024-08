UFFICIALE – L’Inter Women comunica la cessione di un portiere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’FC Internazionale Milano ha ufficialmente annunciato ladi Astrid Gilardi al Como. Il giovane, classe 2003, lascia la squadra nerazzurra per unirsi al club lariano. TRASFERIMENTO – Il passaggio al Comorappresenta per Gilardi una grande opportunità di crescita. In un contesto dove potrà avere maggior spazio, la giovane portiera avrà la possibilità di dimostrare il suo valore con continuità, confrontandosi con una realtà che punta a ritagliarsi un ruolo importante nel calcio femminile italiano. Inter, altraa titolo definitivo ILTO – “FC Internazionale Milanoladi Astrid Gilardi: ilclasse 2003 si trasferisce al Como a titolo definitivo.”.