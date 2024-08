Traffico Roma del 14-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ben trovate questo primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilitàmercoledì 14 agostoscarso nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare consolari non molti gli spostamenti registrati in queste ore ricordiamo la chiusura della tangenziale Tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo nelle due direzioni sia verso San Giovanni sia in direzione dello Stadio Olimpico oltre che nella zona di San Giovanni sono inevitabili disagi in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme in via le mie Ana in piazzale labicano quindi a portamaggiore soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo lavori in corso in via Anastasio II deviazione di carreggiata tra via Giuseppe Bartolo e via Giacinto de Vecchi pieralice raccomandiamo tutte le attenzioni del caso alla pinciano a causa di un ...