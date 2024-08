Scandalo in Australia | l' atleta virale si ritrova nel mirino Il paese chiede scuse pubbliche per l' esibizione ai Giochi

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 agosto 2024)in: l'sinel. "Ilper l'ai" Le Olimpiadi di Parigi sono sempre al centro dell'attenzione, ma cosa accade quando una petizione diventa il vero protagonista degli eventi? Ci sono quei momenti in cui nel mondo dello sport scoppia un vero e proprio terremoto. Questa volta, a far parlare di sé non è un record straordinario o una prestazione epica, ma una controversia che sta mandando in subbuglio il campo olimpico. Rachael Gunn, conosciuta ai più come Raygun, ha stuzzicato il pubblico con le sue particolari performance, diventando nota non per le medaglie, ma per un motivo ben diverso. Le sue peculiarità tecniche, soprannominate "pata de canguro", hanno sollevato un vespaio di reazioni contrastanti. Tra parodie e meme, Raygun è diventata un personaggio popolare sui social.