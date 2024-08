Ponte Morandi a 6 anni dal crollo tutti gli investimenti fatti per la sicurezza dei viadotti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il 14 agosto del 2018 crollava a Genova il viadotto di Polcevera, meglio conosciuto comedal nome del suo progettista. Morirono 43 persone e per molto tempo si tentò di sensibilizzare sui pericoli della scarsa manutenzione e dell’età avanzata di molte parti delle infrastrutture stradali italiane, in particolare proprio dei cavalcavia, dei ponti e dei. Nonostante questo, ancora moltissime di queste strutture risultano in pericolo per le loro condizioni. In seguito a quanto accaduto a Genova cominciarono diverse indagini a riguardo, una delle quali individuò 20 ponti,o cavalcavia molto pericolosi e che avrebbero rischiato di subire la stessa sorte del. Da quelli riparati a quelli demoliti: qual è la situazione seidopo.