Per Genoa-Inter aumentano le mosse a disposizione di Inzaghi | una possibilità!

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In vista die considerando il ritorno a pieno regime di Mehdi Taremi, il mister Simonepotrebbe decidere di rimescolare le carte a partita in corso per servirsi dei benefici dati dalla presenza in campo dell’iraniano. LA STRATEGIA –dovrebbe rappresentare l’occasione per vedere per la prima volta il calciatore Mehdi Taremi calcare un campo di Serie A. Farlo in maglia nerazzurra rappresenta il coronamento di un percorso avviato nella scorsa stagione, quando Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno iniziato a sondare il terreno per comprendere i margini di una trattativa per l’ingaggio dell’iraniano a parametro zero. Dopo aver compreso che l’allora giocatore del Porto non sarebbe andato al Milan, i due strateghi del mercato nerazzurro hanno deciso di virare con forza su di lui per dare a Simoneimportanti alternative in attacco.