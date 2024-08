Orsato va lavorare con la Russia di Putin con l’alibi all’italiana | Lo farà in smart mica va a Mosca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La notizie porta con sé tonnellate di mani avanti, di pre-alibi, di “ma” agonistici. La notizia è che Danieleper qualche mese (fino a dicembre, scrive Repubblica) il consulente tecnico della Commissione arbitrale russa. Lui l’ha detto alla Tass. E l’ha confermato anche la stessa Federcalcio russa. Insomma, per farla spicciola, prenderà soldi dai russi invasori dell’Ucraina mentre l’Italia e l’Europa e la Nato sono schierati dall’altra parte del fronte. Ma ecco le mani avanti, i “ma”. Scrive Repubblica: “La sua decisione di accettare i rubli russi ha fatto rumore, anche se si tratta di un incarico temporaneo e che verrà svolto inworking:non si stabilirà a(al contrario di Roberto Rosetti, che dal 2011 al 2013 è stato il capo degli arbitri in, che però in quegli anni non era in guerra) ma darà le sue consulenze da remoto”.