Minaccia i passanti | anziano nel mirino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un uomocon un cappello a falde larghe chedi morte ie, brandendo un bastone con fare minaccioso impreca gridando contro chi gli cammina vicino. Le segnalazioni arrivano dalla periferica via Spina dove l’sarebbe stato avvistato più volte. Una zona molto frequentata da ciclisti e persone con la passione per la corsa. La segnalazione è arrivata anche al comando di polizia locale che avrebbe già identificato l’uomo, 75enne del posto. L’è stato avvistato di mattina presto attorno alle 7 e mezzo e ha al seguito un cane che farebbe fatica a controllare. Tali episodi hanno causato sconcerto nei. Delle signore che camminavano di buon’ora,te in malo modo, per motivi ancora tutti da sondare, impaurite anche dal cane si sono allontanate e rifugiate in una vicina abitazione.