Mecarelli è re d’Egitto Al Cairo vince nel singolare

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il tennis marchigiano brilla ancora grazie a Michele, giovane promessa jesina che a soli 17 anni ha conquistato il suo terzo titolo in. Il talentuoso tennista, attualmente numero 415 nel ranking ITF, ha dominato il torneo ITF J100 svoltosi al, in Egitto, con una prestazione impeccabile, concludendo la settimana con cinque vittorie su cinque, tutte in due set. Questo successo si aggiunge ai due titoli ITF J30 cheaveva già ottenuto nel 2023 a Meknes e San Marino. La finale ha vistoimporsi sul giapponese Koyama con un netto 6-4 6-1, dimostrando ancora una volta la sua maturità tecnica e mentale nonostante la giovane età.