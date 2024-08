L’oroscopo di Ferragosto ecco le previsioni segno per segno | Leone attento ai soldi l’affitto si paga anche il mese prossimo Bilancia? Questa settimana sì a tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tra stelle cadenti, notti in spiaggia e falò di mezzanotte,è facile trovarsi con il naso all’insù a guardare il cielo. Magari per esprimere un desiderio o per sapere in anticipo che piani abbiano in serbo per noi. C’è chi vuole rivoluzionarein vista di settembre (che è un momento di nuovi inizi) chi spera di incontrare la propria metà e chi sta partendo per il viaggio della vita. Un po’ di fortuna, insomma, non guasta. Uno sguardo al, nemmeno. Con la leggerezza tipica di questo periodo vacanziero, abbiamo provato a immaginare cosa fanno i vari segni zodiacali a. E a dare qualche dritta per affrontare queste giornate di caldo torrido, spiagge affollate, grigliate e ritardi in aeroporto. L'articolodileper: “aisiil