Lo ius soli fa litigare Lega e Forza Italia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 – Polemica trasul tema dello ius. A scatenarla un post pubblicato dal Carroccio sui suoi canali social che riprende il titolo di un pezzo di Repubblica ("Il Pd rilancia lo ius. Fi apre un varco a destra") accompagnato da un'immagine dove compaiono i volti della segretaria del Pd Elly Schlein e del leader diAntonio Tajani: "La legge sulla cittadinanza va benissimo così, e i numeri di concessioni (prima in Europa con oltre 230mila cittadinanze rilasciate, davanti a Spagna e Germania) lo dimostrano. Non c'è nessun bisogno di iuso scorciatoie", scrive il partito di Matteo Salvini a corredo del post. L'iniziativa social non è piaciuta, però, agli azzurri.