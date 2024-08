L’attacco della minoranza sul Serristori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il metodo per le nomine degli enti comunali a Castiglion Fiorentino, da poco ufficializzate, non convince la. Rinascimento Castiglionese manda così una nota dove spiega perché "ci sentiamo di disapprovare il modo utilizzato dall’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino per nominare il Cda delBiblioteca". A seguito dell’annuncio ufficiale dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Entea Castiglion Fiorentino, che vede Marcello Orlandesi (nella foto) presidente, laprende la parola e ribatte sul metodo di scelta: "Non siamo mai entrati in merito ai nomi delle persone elette o nominate a cariche pubbliche, salvo casi eccezionali, legati a situazioni di "incompatibilità", "ineleggibilità" e "incandidabilità".