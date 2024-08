Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La restaurazione di Allegri non è andata a buon fine, tra bufere giudiziarie, secche tattiche e burroni di bilancio. La Juve si vota a una nuova rivoluzione, ed è Thiago Motta a sventolare la bandiera del cambiamento, col suo calcio armonico, corale, lucidamente spregiudicato. L’uomo nuovo in panchina avrà l’obbligo di riportare molto in alto e molto in fretta la Signora, che nella ritrovata Champions trova la propria dimensione europea, ma anche un durissimo banco di prova. E’ soprattutto in campionato che si concentreranno attenzioni ed energie, per riprendere subito il volo. Thuram e Douglas Luiz dovrebbero portare esattamente quello di cui la Signora era carente: dinamismo e gol. Ma sopperire a Rabiot non sarà facile. Mentre scriviamo si provano a concludere i colpi Koopmeiners e Nico Gonzalez: altri giovani alfieri di un talento offensivo che nell’ultimo triennio ha latitato.