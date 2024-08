Imbocca l’autostrada per sfuggire a un controllo | inseguito e multato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) FIRENZE – Hatopera undella polizia municipale. Ma gli agenti del reparto di Rifredi non si sono arresi: l’hannoe fermato e per il conducente, che nell’autocarro trasportava scarti edili, è scattata la multa. È successo nella mattinata di mercoledì 14 agosto iintorno alle 7.30 in viale Guidoni. Le pattuglie erano impegnate erano impegnati nei consueti controlli sulla sicurezza stradale quando hanno notato un autocarro pieno di scarti edili in transito sulla corsia opposta. A insospettire gli agenti il comportamento del conducente che ha accelerato e si è affiancato a un bus diretto verso l’ingresso delA11 presumibilmente per evitare il. L a pattuglia, quindi, lo ha seguito mentre proseguiva a velocità sostenutandoin direzione Fi Nord.