Europa | il campo minato della Baronessa

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Promesse da mantenere, conflitti da disinnescare. Un autunno amaro si prospetta per la bis-presidenteCommissione Ue. Tra Green deal confermato, alleati poco convinti, avversari che non le faranno sconti. Ma Ursula von der Leyen si vuol salvare con una tattica molto italiana: quella dei due forni Al potere per il potere». Il vizio denunciato per decenni in Italia s’è impossessatodi Bruxelles. Ce l’ha messa tutta Ursula, sfoderando un cinismo alla Frank Underwood. Ammiccava a destra, salvo stringere patti con gli ultra ecologisti. Prometteva di stemperare l’eco-talebanesimo, per poi rinfoderare l’intento. Giurava discontinuità, ma è arrivata la restaurazione borbonica. Ogni compromesso, pur di restare al trono. Ma adesso il secondo mandatoVon der Leyen è più accidentato che mai. La maggioranza pronta a esplodere. L’arcigna opposizione.