Crosetto dura replica al Corriere | Noi veri amici degli ucraini Mieli non ha approfondito le mie parole

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lettera dial. «Caro direttore affidabili, seri e saldi nell’azione a loro sostegno. Così ci giudicano gli, a partire dal loro presidente Zelensky». Con queste righe inizia ladel ministro della Difesa Guidoal quotidiano di via Soferino. “Allo stesso modo ci giudicano i nostri alleati della Ue e della Nato. In primis gli americani. Esattamente il contrario dell’immagine che del governo italiano scaturisce l’editoriale di ieri (13 agosto, ndr) di Paolo». Ucraina,sul “Correre della Sera” aveva definito l’Italia inaffidabile L’editorialista e storico nel suo articolo di fondo aveva scritto: “Vatti a fidare dell’Italia come alleato. A fronte dello sconfinamento ucraino in territorio russo, l’Europa con una dichiarazione ufficiale ha sentenziato: «L’Ucraina ha diritto ad attaccare il nemico ovunque lo ritenga necessario».