Corriere dello Sport – segui le notizie di calciomercato LIVE

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 2024-08-14 11:31:41 Arrivano conferme dal: Alla vigilia di Ferragosto, entra nel vivo un’altra importante giornata di, tra trattative, ufficialità e affari conclusi. Dal caso Brescianini all’imminente trasferimento di Koopmeiners alla Juve, con un occhio alla situazione di Paulo Dybala e a tutte le operazioni in corso in Serie A e all’estero.lein tempo reale sul– Stadio. 12:20 Bologna, le opzioni per la difesa Complici le difficoltà per Logan Costa, che resta un obiettivo dell’area tecnica rossoblù, il Bologna ha virato su Niakatéing Braga e Alexsandro del Lilla. Per la mediana, invece, si segue con attenzione la pista Chalobah. Contatti continui con il Chelsea.