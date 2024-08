Chiuse indagini su pestaggi in Questura 18 gli accusati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La Procura della repubblica di Verona ha depositato l'atto di conclusione dellenei confronti di 18 agenti dellaa vario titolo di tortura, lesioni, falso in atte pubblico e abuso del ruolo, per presunti maltrattamenti nei confronti di indagati trattenuti in loro custodia, tossicodipendenti o stranieri senza fissa dimora. Si tratta - riporta oggi l'Arena - dell'esito finale dell'indagine che aveva portato nel giugno 2023 all'arresto di cinque poliziotti, reputati il gruppo responsabile deiin, e al coinvolgimento di altri 17 che avrebbero "chiuso gli occhi" di fronte alle violenze. I sostituti procuratori Carlo Boranga e Chiara Bisso hanno escluso dall'elenco Federico Tomaselli, la cui posizione, come quella di un altro collega, è mutata e preluderebbe all'archiviazione.