Chiesa valdese in lutto | è morto il grande teologo Paolo Ricca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Firenze, 14 agosto 2024 – Un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità viva e destinata a fare frutti preziosi: laè inper la morte di, docente, pastore eraffinato e popolare al tempo stesso, scomparso a Roma all’età di 88 anni. Nato a Bobbio Pellice (nelle Valli Valdesi, in provincia di Torino) ha vissuto a Firenze nel periodo in cui il padre era pastore e nel capoluogo toscano hanno deciso di restare a vivere i suoi fratelli. Due di loro, Lucilla e Marco, sono recentemente scomparsi e persono stati due momenti particolarmente dolorosi. Coltissimo ma mai saccente, profondo ma capace di parlare alla mente (e al cuore) di tutti,era un punto di riferimento per il mondo protestante e non solo italiano.