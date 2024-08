Caso Cajuste mossa a sorpresa | l’agente è rimasto a Londra lo scenario

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il Napoli proverà ancora a piazzare Jens. Arrivano le ultime sul futuro del centrocampista svedese, il suo agente è. Jensè ufficialmente ancora un giocatore del Napoli. Dopo la possibilità di andare a giocare in Premier League con la maglia del Brentford, tutto è saltato a ridosso delle visite mediche. Il giocatore èall’interno dell’organico azzurro ma si cerca ancora una soluzione. Si, perchè lo svedese non ha convinto Antonio Conte e la sua cessione sembra ancora la soluzione più plausibile. Giovanni Manna sta lavorando per cercare di piazzare la cessione nella speranza di accontentare anche lo stesso giocatore. Ecco perchè in queste ore sembra che ancora la Premier League possa rappresentare quella di fatto sarebbe una soluzione ottimale.