Carolyn Smith lancia frecciatine a Selvaggia Lucarelli poi cita la d’Urso

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il cast di Ballando con le Stelle è quasi al completo, Milly Carlucci ha già svelato i primi undici nomi dei vip che scenderanno in pista, ma ha anche aggiunto che ci saranno altri due concorrenti e che la loro identità verrà resa nota presto.ha confessato che le piacerebbe vedere Barbarae Massimo Ranieri nel cast della prossima edizione del programma di Rai Uno: “In pista a Ballando Con LeStelle vorrei Barbarae Massimo Ranieri“. La cosa non stupisce, la giurata infatti ha sempre espresso grande stima per Carmelita e qualche anno fa, fu proprio lei – ospite a Domenica Live – ad invitare Barbara a Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte (la cosa potrebbe concretizzarsi quest’anno).e le: “Il suo libro? Preferisco letture che migliorano me stessa”.