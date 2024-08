Caldo torrido da Bolzano a Palermo | oggi e domani bollino rosso in 22 città

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (Adnkronos) – Ferragosto all’insegna delrovente in tutta Italia. Sia, mercoledì 14 agosto, che, giovedì 15, saranno 22 su 27 leda, ovvero livello di allerta 3 che indica condizioni di emergenza (ondata di calore in questo caso) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio. Fuori dall’allerta 3, ma congiallo (allerta di livello 1), solo Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria. Già da, quindi, le temperature raggiungeranno picchi di 39°C al Sud, 38° a Ferrara e Forlì (le diaboliche F dell’Emilia Romagna, F come ‘Forno=’), mentre Firenze si ‘fermerà’ a 37°C. Dopo Ferragosto arriverà invece un mini-break: dalla Francia aria più fresca in quota inizierà a dilagare verso il Mediterraneo dal Golfo del Leone.