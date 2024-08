Auto a fuoco ottantenne muore nel rogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 14 agosto 2024 – Tragedia sulla strada provinciale Calcesana, nel territorio di San Giuliano Terme, dove oggi 14 agosto una persona ha perso la vita. Secondo le prime informazioni un’ha presoe l’80enne che era all’interno è deceduto. Sul posto il personale del 118, i vigili dele le forze dell'ordine. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Avviati gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.