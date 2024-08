Ancelotti evasivo sul possibile debutto di Mbappé in Supercoppa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Carloè rimasto timido quando gli è stato chiesto delle possibilità che Kylianfaccia il suo esordio con il Real Madrid nellaUEFA di mercoledì. Il Madrid ha vinto la Champions League battendo il Borussia Dortmund per 2-1 a giugno, per poi affrontare a Varsavia l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League.aveva già dichiarato, dopo un’amichevole pre-campionato, che aveva intenzione di schierare i giocatori vincitori del trofeo per la partita diè arrivato come free agent a giugno e ora ha iniziato ad allenarsi con la squadra dopo la lunga pausa dovuta alla partecipazione della Francia a Euro 2024. E nonostantesia rimasto a bocca cucita su come potrebbe essere impiegato, non ha escluso una prima apparizione del francese con la maglia del Real Madrid.