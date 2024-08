Agosto medici sempre al lavoro Ambulatori nella pausa-pranzo Ecco a chi ci si può rivolgere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Anche da qui alla fine del mese resteràaperto il servizio Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) della Asl1 del peugino. Si tratta di un servizio in collaborazione con idi famiglia e di continuità assistenziale istituite con l’obiettivo di rendere un servizio migliore alla popolazione. Quindi, oltre a rivolgersi allo studio del proprio medico di famiglia negli orari consueti, i cittadini possono recarsi presso glidedicati delle Aft in tutti quei casi in cui non sia necessario rivolgersi all’ospedale durante lae il sabato. Il servizio è accessibile a tutti - turisti inclusi - ed è gratuito.nei sette presidi del Distretto del Perugino ed osserverà il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 16, il sabato e i prefestivi dalle 8 alle 14.