Aggredisce l’ex per vedere il figlio | Ti brucio con l’acido Poi lo pugnala con un punteruolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Verona, 14 agosto 2024 – Tenta di sfregiare il suo ex compagno aggredendolo prima cone poi con un. Una storia di minacce e violenze avvenute a Verona, dove una donna di 46 anni è finita in carcere per atti persecutori e lesioni personali aggravate. Al centro delle rivendicazioni l’affidamento deldi quattro anni. Arrestato anche il nuovo convivente 55enne della donna. A denunciare le violenze un 48enne italiano, ex compagno della donna arrestata. Durante la separazione, il bambino è stato affidato al padre e da lì sono iniziate le minacce. Nelle ultime settimane, l’uomo ha denunciato di avere subito minacce esplicite ed aggressioni fisiche, poiché la donna voleva obbligarlo a consegnargli il bambino con la forza. A suo sostegno anche il nuovo convivente, che ha partecipato alle aggressioni.