Vtb l’esordio a Padova Si parte il 13 ottobre

(Di martedì 13 agosto 2024)nza il 13, arrivo l’11 maggio: con obiettivo playoff e l’intenzione di riprendersi la serie A2 persa qualche mese fa. Il Volley Team Bologna, che anche nella prossima stagione sarà targato Fcredil, può iniziare a mettere nel mirino il prossimo campionato di B1. Costruita la squadra, ora conosce girone e avversarie che dovrà affrontare. La Federvolley ha pubblicato i calendari provvisori del campionato di B1 femminile di pallavolo, che vede Bologna inserita nel girone C assieme alle formazioni del Veneto e delle Marche e dell’Emilia-Romagna. Il percorso sarà certo solo il 9-10 settembre, la Fipav dovrebbe rendere ufficiali i calendari al termine di un mese in cui ciascuna società ha facoltà di chiedere spostamenti e variazioni in base alle proprie necessità o a difficoltà legate agli impianti.