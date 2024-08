Voli da Milano sempre a 999? WizzAir lancia All you can fly | cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Nuova offerta rivoluzionaria nel settore viaggi: la compagnia aerea ungherese Wizz Air ha annunciato il lancio della promozione “All You Can Fly”. In pratica si tratta di un abbonamento da sottoscrivere al costo di 599 euro per avere, per 12 mesi, accesso illimitato aper oltre 800 destinazioni a 9,99. La "WIZZ All You Can Fly" membership è la prima del suo genere in Europa, con Wizz Airunica compagnia aerea a offrire un numero così esteso dia prezzo fisso. La membership annuale da 599 euro darà ai viaggiatori accesso aisu tutta la rete Wizz Air, con una tariffa di prenotazione a soli 9,99 euro. Dal sole e dal mare del Mediterraneo alle escursioni nelle Alpi Austriache, fino alle città più in vogaParigi e Londra, la WIZZ All You Can Fly membership connetterà i viaggiatori ad alcune delle migliori destinazioni per un city break, sia in Europa che oltre.