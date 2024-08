Tutto esaurito per il ponte di Ferragosto Imprenditori in festa | Ottima stagione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) In unanon proprio straordinaria, per l’inizio zoppicante – per tanti, ma non per tutti – la settimana ferragostana e il giorno disono ovunque da. Come confermano gli operatori del settore con gli esercizi sulla parte ravennate della Riviera. "Laè partita molto a rilento – spiega Massimo Natali del Vistamare Suite Hotel di Lido di Savio – per una serie di motivi. Ma ora èsoddisfacente: noi siamo un boutique hotel con 25 camere e una clientela oramai classica e fidelizzata. Tutta la nostra famiglia si dedica al lavoro, abbiamo il ristorante aperto dalle 12 alle 23 e questo sicuramente fa la differenza. Spero che questo buon periodo possa fare da traino per allungare la, visto che noi saremo aperti anche a settembre e ottobre".