Tutti gli errori da evitare quando si prende una medicina | dalla giusta quantità d’acqua all’orario dei pasti i consigli del professor Onder

(Di martedì 13 agosto 2024) L’acqua è il principale veicolo per la somministrazione di un farmaco orale. Sembra un dato semplice, ma nella realtà le cose sono molto più complicate. Come ha sottolineato di recente Alberto Corsini,e ordinario di farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, in un’intervista per AdnKronos, non basta accompagnare il farmaco con un dito di acqua, perché se no non ne assorbiamo il principio attivo: “Ci vuole un bicchiere pieno, che vuol dire 150-200 ml, per favorire la solubilizzazione e il trasferimento a livello gastrointestinale, dove poi avviene l’assorbimento vero e proprio”. Alcune regole per assumerli corretamenteCome assumere correttamente unle è di fatto un problema serio che porta a una mancanza o ridotta efficacia terapeutica, se non, nei casi peggiori, a effetti indesiderati gravi.