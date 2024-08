Tregua in arrivo per le notti tropicali Ma per caldo africano e afa nuovo ribaltone a fine agosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 132024 – Ma quando finisce il? “Inizierà a smorzarsi dopo Ferr– annuncia Manuel Mazzoleni di 3B Meteo –. Venerdì 16avremo il primo calo di temperature tra Sardegna ed estremo Nord ovest. Sabato e soprattutto domenica il fenomeno interesserà tutto il Centro nord, dove difficilmente le massime saliranno oltre 28-30 gradi. I 35 gradi potranno ancora registrarsi all'estremo Sud. Che registrerà il calo all’inizio della prossima settimana”. Ecco quanti gradi in meno In sostanza "registreremo fino a 8-10 gradi in meno – è la previsione di Mazzoleni -. Le temperature quindi torneranno nelle medie del periodo, le giornate saranno meno afose. I venti settentrionali, maestrale sul Tirreno e grecale sull’Adriatico, “tra domenica e lunedì daranno rinfresco a tutta la penisola”.