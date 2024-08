Tennis | Popyrin e la Pegula vincono il torneo di Montreal

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) L'australiano n.62 al mondo Alexeiconquista il suo primo titolo Masters 1000 battendo in finale ail russo Andrey Rublev, n.6 della classifica Atp: 6-2 6-4 il punteggio finale. Nel tabellone femminile delcanadese la vittoria è andata dalla campionessa in carica Jessica: l'americana n.6 al mondo ha eliminato in finale la connazionale Amanda Anisimova per 6-3 2-6 6-1. Rublev aveva battuto Jannik Sinner nei quarti (6-3 1-6 6-2) e Matteo Arnaldi in semifinale (6-4 6-2).