Parigi 2024 70mila in piazza in Serbia per festeggiare Djokovic e la nazionale di basket VIDEO

(Di martedì 13 agosto 2024) Un vero e proprio oceano di tifosi ha accolto Novake ladidelladi rientro dalle Olimpiadi di. Si parla di addiritturapersone ina Belgrado per osannare Nole, che è riuscito nell’impresa di vincere la tanto agognata medaglia d’oro nel torneo di tennis al termine di una partita epica contro Carlos Alcaraz. Per Nikola Jokic e compagni, invece, una preziosissima medaglia di bronzo arrivata grazie alla vittoria sui campioni del mondo della Germania, e dopo aver sfiorato una clamorosa vittoria contro gli Stati Uniti in semifinale. Di seguito, le immagini dei festeggiamenti. A golden homecoming. KOD KU?E JE NAJLEPŠE ?? pic.twitter.com/8KPvRbcDT4 — Novak(@DjokerNole) August 12,welcoming back it’s heroes ?? #ball x #Parisvia @OKSrbije pic.twitter.