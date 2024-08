Oroscopo di Mercoledì 14 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024)del giorno14quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del giorno14del giorno Ariete (21 marzo – 19 aprile)si apre per voi, Ariete, con una grande energia e voglia di fare. Sul lavoro, sarete particolarmente determinati e riuscirete a portare a termine compiti importanti, guadagnandovi il rispetto dei colleghi. In amore, tuttavia, potreste avere la tendenza a essere un po’ troppo impulsivi. Cercate di moderare le vostre reazioni per evitare tensioni con il partner. I single potrebbero essere attratti da qualcuno di intrigante, ma attenzione a non correre troppo.del giorno Toro (20 aprile – 20 maggio) Toro, domani sarà una giornata all’insegna della riflessione e della stabilità.