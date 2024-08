Neres pronta una nuova risorsa per l’attacco del Napoli | c’è l’accordo sull’ingaggio!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Davidè ad un passo dal. Nelle ultimissime ore, sono emersi nuovi dettagli legati al futuro del giocatore. Ilè pronto ad accogliere David. La società azzurra è da tempo molto attiva sul mercato in entrata, ancor più dopo l’annuncio di Antonio Conte. Le idee del tecnico sono molto chiare, ma ci sarà necessariamente bisogno di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa. Le richieste dell’allenatore son state subito assecondate, anche grazie alla volontà della società di creare una squadra all’altezza. I profili nel mirino sono diversi, ma in modo particolare è presente David. Quest’ultimo, è attualmente in forza al Benfica ma sarebbe ormai pronto al trasferimento in Campania. Infatti, tra i club è presente un accordo sulle cifre che permetterebbe ai lusitani di incassare introiti importanti.