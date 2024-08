Milano ghiaccioli e anguria ai senza fissa dimora per combattere il gran caldo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)e fette d'fresca perilsono stati distribuiti questa mattina dai volontari del Progetto Arca aie alle persone fragili che stazionano su piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione Centrale. “I volontari tutti i giorni dell'anno, girano con le unità di strada e la cucina mobile per distribuire pasti caldi. D'estate intensifichiamo con acqua, gelati eper abbassare la temperatura corporea delle persone, perché i colpi di calore sono frequenti tra iche stanno tutto il giorno a 35-38 gradi”, spiega Alberto Sinigallia, presidente del Progetto Arca. “Quelli che chiamano invisibili sono più visibili d'estate perché le città si svuotano. Il covid ha portato in strada molte famiglie, soprattutto chi lavorava in nero e da un giorno all'altro si è trovatoreddito.