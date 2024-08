Marco e Sara travolti e uccisi a Senigallia | sposati da 8 mesi chi erano le due vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Lui si chiamavaTorcianti, 47 anni. LeiRagni, 36. Sono l’uomo e la donna che nella mattinata del 13 agosto sono statida una Opel Corsa, condotta da un ragazzo neopatentato, sulla Statale 16 ada soli ottoe vivevano insieme a Polverigi, in provincia di Ancona.Leggi anche: Occlusione intestinale scambiata per banale indigestione: Francesca muore in vacanza col marito “È una tragedia che ha colpito una coppia di giovani, che avevo sposato pochifa con una cerimonia civile molto toccante e partecipata dai numerosi amici degli sposi. Spiace davvero tantissimo quanto accaduto e sono vicino alle loro famiglie che stanno vivendo questa tragedia” ha detto il sindaco Daniele Carnevali, che nel dicembre scorso aveva celebrato il loro matrimonio.corridori amatoriali del team Cingolani di