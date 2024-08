Lukaku il Napoli prepara l’affondo decisivo | il belga attende la chiamata di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Romeluè sempre più vicino al. L’attaccantesarà l’erede di Victor Osimhen in Campania. Sono giorni caldissimi sul fronte mercato per il. Il club azzurro è pronto ad ingaggiare un nuovo attaccante per assecondare le richieste di Antonio Conte. Il primo nome sulla lista dei desideri è ormai chiaro: Romelu. Quest’ultimo, è di proprietà del Chelsea, ma accetterebbe molto volentieri il passaggio in azzurro. I dialoghi, le trattative e tanto altro, proseguono da diverse settimane. Infatti, ilha deciso che non aspetterà la cessione di Victor Osimhen per finalizzare il colpo. L’avviso di Antonio Conte ha “scosso” la dirigenza, la quale ha deciso di investire sua prescindere dal futuro del nigeriano. Nelle ultime ore, sono apparsi nuovi dettagli circa il futuro del calciatore e non solo.