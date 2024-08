Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 13 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di132024 Ariete Come se l'aveste ordinata da catalogo, Luna è per tutto il giorno in posizione attiva per i viaggi, non solo per vacanza ma anche per affari, lavoro, ricerche di occasioni lontane. Mercurio è sempre il vostro punto di forza per le finanze, suggerisce mosse vincenti. Leraccontano una bellissima storia d'amore. Intrigante, piena di morbose curiosità, sfacciata nelle conquiste. Qualcuno sostiene che la gelosia sia un sentimento incivile, ma è qualcuno che non ama come voi. Toro Effetto della Luna dei giorni passati sarà un abbassamento del tono vitale, anche in considerazione del fatto che non potete adesso ricevere la spinta diretta di Marte.