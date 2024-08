L’avventura di Francesca Sparvoli negli Usa | Con i miei tartufi ho conquistato Miami

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Fermo, 13 agosto 2024 – A volte fatica a trovare le parole in italiano, che ha lasciato Fermo nel 2012 per trasferirsi in America con l’allora compagno, oggi marito Marco Bassi, per un’avventura che è diventata un lavoro grande, a portare sulle tavole dei migliori ristoranti di New York il tartufo delle Marche. La signora del tartufo, Truffle lady è il suo marchio, a Fermo faceva la giornalista per la Snai, si occupava di sport anche all’estero, poi la voglia di cambiare vita. Oggi, dopo 12 anni di impegno, il suo lavoro l’ha portata a trasferirsi a, alla ricerca di nuovi mercati: “Con i produttori marchigiani a Urbania siamo in società, spiega, ma portiamo in America tutti i tipi di tartufo perché le Marche sono l’unica regione che ne ha di tutti i tipi, il mero pregiato, il nero scorzone e il bianco".