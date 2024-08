La strategia nucleare di Mosca contro la Nato passa dal mare Le rivelazioni del FT

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 agosto 2024) Dalla costa occidentale della Francia alle cittadine inglesi (nonché centri industriali) di Barrow-in-Furness e Hull, dalla base navale norvegese di Bergen a siti radar e strutture delle forze speciali, a tante altre località site in prossimità delle coste del resto dell’Europa. Tutti bersagli selezionati dai vertici militari diper un attaccocon ordigni strategici condotto dalla propria marina militare, in caso dell’eruzione di un conflitto con la. Lo rivela il Financial Times, che nei mesi scorsi si era assicurato l’accesso, tramite fonti occidentali, ad una serie di documenti russi compilati tra il 2008 e il 2024. Non è la prima notizia che emerge da questi documenti: pochi mesi fa, la testata britannica aveva svelato cheavrebbe dei piani per l’impiego di armi nucleari tattiche nelle prime fasi di un conflitto con una grande potenza mondiale.