La rosa di Anita torna a casa Donata all’ambasciata del Brasile

(Di martedì 13 agosto 2024) L’incantevole giardino pensile dell’Ambasciata del, situato in piazza Navona, a Roma, è stato teatro di uno straordinario incontro tra diversi Paesi e uomini e donne di Pace. A suggellare il patto di amicizia, osservanza dei valori democratici, e, soprattutto il rispetto della figura femminile, la donazione e piantumazione di unadedicata alla memoria diGaribaldi che lasciò Laguna nello Stato di Santa Catarina dove era nata, per seguire, con dedizione, fino alla morte, gli ideali e le lotte del suo Giuseppe. L’evento è coinciso con il 175° anniversario della morte dell’eroina brasiliana, il cui viaggio terreno si concluse in terra di Romagna, a Mandriole di Ravenna il 4 agosto 1849, e con le celebrazioni del quarantesimo anniversario degli Atti di Pace tra ile la Repubblica di San Marino.