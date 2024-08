Incendio ad Artena | evacuate due famiglie

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Cronaca – Le fiamme divampano ad, operazioni di spegnimento in corso da ieri pomeriggio. Articolo: Un vastoè divampato ieri pomeriggio nel Comune di, situato in provincia di Roma, richiedendo un intervento massiccio delle squadre dei vigili del fuoco e degli operatori della Protezione civile. L’allarme è scattato intorno alle 17, quando le fiamme hanno iniziato a minacciare le abitazioni vicine, costringendo le autorità a evacuare dueper precauzione. Sul luogo dell’sono accorsi anche i carabinieri e la sindaca di, Silvia Carocci, per monitorare la situazione. Le operazioni di spegnimento sono proseguite incessantemente durante la notte.