Il ’cartello stradale’ del II secolo La nuova vita del miliario romano

(Di martedì 13 agosto 2024) Eccezionale scoperta archeologica a Codigoro, uncon una interessante iscrizione è stato ritrovato in località Pontemaodino e troverà la sua unasede presso il Complesso che ospita l’Abbazia di Pomposa e il Museo Pomposiano, sito afferente alla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna. I miliari, utilizzati anticamente come ‘cartelli stradali’, indicavano al viaggiatore su quale itinerario si trovava e spesso anche la distanza dai principali centri urbani riportando a volte il nome di chi aveva costruito o manutenuto quel tratto di strada. Il cippo di Pontemaodino, databile intorno al II sec. a.C., venne rinvenuto nelscorso durante i lavori di bonifica, ragionevolmente vicino a dove era stato posto nell’antichità, ed è stato custodito in un terreno privato per decenni dalla famiglia Bison che si ringrazia per il grande senso civico.